وسط موجة بيع لجني الأرباح.. الذهب يواصل التراجع من ذروته القياسية

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم، وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4113.54 دولار للأوقية عند الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب قد هوى بأكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض له منذ أغسطس آب 2020.

غير أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفعت 0.5 بالمئة إلى 4129.80 دولار للأوقية.

وقفزت أسعار الذهب بنحو 56 بالمئة هذا العام، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار يوم الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر للمعدن الأصفر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر سبتمبر يوم الجمعة. وتأجل صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة، إذ إنها تقلل من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 48.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1534.44 دولار واستقر البلاديوم عند 1406.76 دولار.