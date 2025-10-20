بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية.. الذهب يتعافى قليلا

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي خففت من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ودفعت المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4263.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:03 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض بنحو 1.8 بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

وعلى الرغم من انخفاضه الحاد، الجمعة، لا يزال الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5 بالمئة إلى 4275.40 دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 52.08 دولار للأوقية. وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 4.4 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض لها خلال الجلسة منذ أوائل أبريل نيسان بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولار للأوقية.

ارتفع الذهب الذي لا يدر عائدا بأكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرهانات القوية على خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى جانب عمليات الشراء من البنوك المركزية والتخلص من الدولار وأيضا التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

وانخفض الذهب بشكل حاد الجمعة بعد أن قال ترامب إن رسومه الجمركية المقترحة بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية لن تكون مستدامة، مضيفا أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه يعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام مع الصين.

وتوقع بنك" إتش إس بي سي"، يوم الجمعة، أن يدفع ارتفاع أسعار الذهب أسعاره إلى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعوما بارتفاع المخاطر وتأثير دخول لاعبين جدد إلى السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1591.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1467.16 دولار للأوقية.