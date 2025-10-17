بعد جمعة الانهيار التاريخي.. "بتكوين" تهبط مجدداً والذهب يلمع

عجزت عملة "بتكوين" الرقمية مجدداً عن إثبات مكانتها كملاذٍ آمن في أوقات الاضطراب، بعد أسبوع من الخسائر المتواصلة التي محت مئات المليارات من قيمة الأصول المشفرة في جمعة الانهيار التاريخي، بينما يواصل الذهب تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وهبطت "بتكوين" إلى 103,528 دولاراً بالتوازي مع الأسهم العالمية وأسواق الائتمان، قبل أن تواصل التذبذب حول 115 ألف دولار.

وكانت "بتكوين" قد سجّلت مستوى قياسياً بلغ 126,251 دولاراً في السادس من أكتوبر.

وبعد أيام قليلة، أشعلت التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين موجة تخارج قياسية، تزامنت مع عمليات بيع حادّة اجتاحت معظم العملات المشفّرة الكبرى.

حتى الآن، تواجه السوق صعوبة في تحقيق تعافٍ مستدام، رغم توسّع شركات كبار مثل "كراكن" (Kraken) و"سيركل" (Circle) و"بيتغو" (BitGo) و"ريبل" (Ripple) في مجالات التمويل المنظم، عبر السعي للحصول على تراخيص مزودي خدمات الثقة وتطوير أنظمة مدفوعات ومنتجات قائمة على البطاقات.

ما تزال المخاطر الناتجة عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين تُلقي بظلالها على الأصول عالية المخاطر، متجاوزةً نطاق سوق العملات المشفّرة.

الذهب يلمع وبتكوين تخيّب الآمال

وبينما تواصل الملاذات التقليدية مثل الذهب والفضة تسجيل مستويات قياسية جديدة، خيّبت "بتكوين" آمال المستثمرين.

تراجعت "بتكوين" بنسبة 6.3% خلال الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر، في أكبر خسارة لها منذ مطلع مارس، دون أن تُظهر حتى الآن أي مؤشرات على التعافي. والأمر ذاته ينطبق على أغلب العملات المشفّرة الأخرى.

قال ماثيو هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيتوايز": "أرى أن العملات المشفّرة تؤدي حالياً دور الكناري في منجم الفحم، إذ تعكس حالة التوتر التي تسيطر على السوق بسبب تصاعد المخاوف الائتمانية".

ويُنظر إلى مستوى 107 آلاف دولار باعتباره مستوى دعم رئيسي لعملة "بتكوين" في المرحلة المقبلة. وقالت لوكاس إن "الهبوط الحاسم دون هذا المستوى قد يفتح الباب أمام مزيد من الخسائر".