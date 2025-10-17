مصر ترفع أسعار الوقود وتقرر تثبيتها لمدة عام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية اعتبارًا من صباح اليوم (الجمعة).

فقد ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.

فيما ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه بينما زاد سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن القرار جاء في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وما ترتب عليها من تغيرات في أسعار الطاقة عالميًا.

وأضاف البيان أن الحكومة قررت في الوقت ذاته تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون أي زيادة لمدة عام كامل كحد أدنى، دعمًا لاستقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع.