الذهب يسجّل أعلى مستوياته التاريخية بتجاوز 4044 دولارًا

ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد، اليوم، مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وصعدت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4044.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0253 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4059.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4062.50 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم "إنه أمر مثير، لأن التطورات في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة كانت تدفع باتجاه تراجع الذهب، لكن الآن لدينا عودة ظهور المخاطر بسبب التوتر التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين".

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية اثنين في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 51.52 دولار للأوقية، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عوائد 54 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية إلى جانب الشراء القوي من جانب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوتر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد خفض الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر على أن يعقبها خفض مماثل في ديسمبر.