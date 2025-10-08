ارتفاع الدولار وسط الإغلاق الحكومي في أميركا

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، مع اشتداد المخاطر المتعلقة بالإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، مما أثار مخاوف جديدة لدى المستثمرين وعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 0.3 بالمئة إلى 98.91، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين خلال أزمة الإغلاق.

وكتب محللون من ويستباك في تقرير بحثي: "مع عدم وجود حل يلوح في الأفق للإغلاق الحكومي، تدهورت المعنويات في الأسواق المالية".

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة تصل إلى واحد بالمئة ليسجل مستوى متدنيا عند 0.5739 دولار بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي السوق بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وهو خفض أكبر من المتوقع، وأشار إلى المزيد من التيسير في المستقبل بعد التدهور الأخير في البيانات الاقتصادية.

وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية والدولية والجغرافيا الاقتصادية في بنك الكومنولث الأسترالي: "كانت السوق تتوقع احتمالا بنسبة 30 بالمئة فقط لخفض من بنك الاحتياطي النيوزيلندي بمقدار 50 نقطة أساس اليوم".

وأضاف "كان من المحتم أن ينخفض الدولار النيوزيلندي".

وتراجع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة إلى 0.65595 دولار.

وجرى تداول الدولار عند 152.535 ين، مرتفعا 0.4 بالمئة عن المستويات المسجلة في وقت متأخر أمس ليحوم حول أقوى مستوى منذ فبراير شباط، وذلك فيما يقيم المستثمرون تأثير السياسات الاقتصادية لساناي تاكايتشي، التي فازت بزعامة الحزب الحاكم تمهيدا لتصبح رئيسة الوزراء الجديدة في اليابان.

ويتساءل المستثمرين عما إذا كان فوز تلميذة رئيس الوزراء الأسبق الراحل شينزو آبي قد يبشر بسياسات تحفيزية مماثلة قد تعزز الأسهم ولكنها تجعل الين هشا.

وسجل اليورو 1.1618 دولار، بانخفاض 0.3 بالمئة خلال ساعات التعامل الآسيوية، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3395 دولار بانخفاض 0.2 بالمئة.

وتراجع اليوان في الخارج 0.1 بالمئة عن الجلسة السابقة إلى 7.1506 يوان للدولار.