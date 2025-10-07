الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد.. الأوقية تتجاوز 3972 دولاراً

سجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة مدفوعا بحالة عدم اليقين الاقتصادي وتوقع المتعاملين تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3970.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3972.01 دولار في وقت سابق، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3994.10 دولار، بعدما سجلت أيضا مستوى قياسيا مرتفعا عند 3997 دولارا للأوقية.