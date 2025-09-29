مع تراجع الدولار .. الذهب يحوم قرب ارتفاع قياسي جديد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5 بالمئة ليلامس 3776.72 دولار للأوقية (الأونصة).وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 3790.82 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3806.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمبركي 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الوقت الراهن بنسبة 90 بالمئة خفض المركزي الأمريكي للفائدة في أكتوبر تشرين الأول وبنسبة 65 بالمئة تقريبا لخفض آخر في ديسمبر كانون الأول.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات أميركية حول الوظائف الشاغرة وتقرير الوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 46.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1602.45 دولار. وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1279.68 دولار للأوقية.