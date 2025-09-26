إطلاق شاشة بسُمك 5 مليمترات

كشفت شركة «فيوسونيك» الأميركية عن شاشتها «VX14P1-3K-OLED» الجوالة الجديدة، التي تأتي بسُمك خمسة مليمترات ووزن 0.6 كيلوغرام.

وأفات الشركة بأن شاشتها الجديدة تعتمد على لوحة «AMOLED» بحجم 14 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح (2880 × 1880) بيكسل، وتمتاز بتغطية نطاقات الألوان «sRGB» و«أدوبي RGB» و«DCI-P3» بشكل كامل.

وعلى الرغم من أنها ليست شاشة ألعاب، إلا أنه يمكن استخدامها في تشغيل الألعاب بدرجة معقولة، حيث إنها تمتاز بزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي يبلغ واحد ملي ثانية، مع معدل تحديث صورة يبلغ 90 هرتز.

وتبلغ نسبة التباين في الشاشة الجديدة (100000:1)، مع دعم شهادة «HDR400» لتوفير تحسن طفيف أثناء عرض المحتويات عالية التباين، وتشتمل باقة التجهيزات على حامل مدمج، إضافة إلى اثنين من منافذ «USB-C» ومنفذ «HDMI».