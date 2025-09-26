تلفاز ذكي جديد لعشاق الألعاب

أعلنت شركة «تي سي إل» عن إطلاق تلفاز ذكي جديد، يتوافر بشاشة قياس 85 و98 و115 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن تلفازها الذكي «Q10M Ultra» يمتاز بدرجة سطوع قوية تصل إلى 9000 نيت، بفضل الإضاءة الخلفية «RGB Mini-LED»، مع ما يراوح بين (8736 و16848) منطقة تعتيم حسب الموديل، إضافة إلى تغطية نطاق الألوان «BT.2020» بنسبة 100%، مشيرة إلى أن تقنية «دولبي Vision IQ» تعمل على تعديل درجة السطوع تلقائياً، حسب البيئة المحيطة.

وأضافت أن التلفاز الذكي الجديد يمتاز بمعدل تحديث صورة 144 هرتز، مع دعم تقنيتي «HDMI VRR» و«AMD FreeSync Premium Pro»، ووضع «HMDI Auto Low Latency»، ما يجعله مناسباً لعشاق الألعاب.

وأشارت الشركة إلى تجهيز التلفاز بنظام صوتي متطور من «بانج آند أولفسن»، مع معالج «ميديا تيك Pentonic 800 ARM»، وذاكرة وصول عشوائي بسعة أربعة غيغابايت.