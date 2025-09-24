بعد بلوغه ذروة تاريخية.. الذهب يتراجع

انخفض سعر الذهب، اليوم، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة، بينما تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميريي) جيروم باول الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3753.22 دولار للأوقية، عند الساعة 02:24 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3790.82 دولار أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 3785.90 دولار.

وقال باول، أمس، إنه يتعين على البنك المركزي الاستمرار في موازنة المخاطر المتنافسة المتمثلة في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

وقال كبير محللي السوق في أواندا كيلفن وونغ، إن الذهب يتأثر حاليا بمؤشرات فنية في ذروة الشراء، مما أدى إلى جني الأرباح، وبخطاب باول المتوازن، الذي افتقر إلى تلميحات واضحة عن رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وأضاف وونغ "قد نشهد انخفاضا طفيفا في أسعار الذهب اليوم. ومع ذلك، لا تزال الاتجاهات المتوسطة والقصيرة الأجل تدعم التوقعات بصعود الأسعار".

ومن المقرر صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للمرة الأولى في الولايات المتحدة غدا الخميس، يليه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، يوم الجمعة.

وتشير أداة فيدووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق تتوقع خفضين إضافيين لأسعار الفائدة مقدار كل منهما 25 نقطة أساس هذا العام، باحتمال 93 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول و77 بالمئة في ديسمبر.

في غضون ذلك، حذر حلف شمال الأطلسي روسيا أمس الثلاثاء من أنه سيستخدم "جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة" للدفاع عن نفسه، حيث غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة خطابه مؤكدا أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 43.72 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1475.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1218.54 دولار.