الذهب يقترب من أعلى مستوى قياسي

اقترب الذهب من أعلى مستوى قياسي له اليوم، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية حدوث المزيد من الخفض.

زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3688.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 3707.40 دولار يوم الأربعاء الماضي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3723.70 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد، تيم ووترر "عاد الذهب ليقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الاتحادي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة".

وتركز الأسواق حاليا على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة. ويعد المؤشر المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.

وأضاف ووترر "أن مزيجا من موقف الاحتياطي الاتحادي بشأن التيسير النقدي (خفض الفائدة) والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب".

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 43.20 دولار للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عاما. بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1398.40 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1150.75 دولار.