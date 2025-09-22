تحسّن في حركة الوصول والمغادرة بالمطارات الأوروبية

تحسّنت الحركة في مطارات أوروبية، أمس، بما فيها لندن وبرلين ودبلن، غداة هجوم إلكتروني استهدف برنامجاً لتسجيل المسافرين.

في المقابل، بقي الاضطراب سائداً في بروكسل، حيث ألغيت 45 رحلة من أصل 257 مغادرة، بينما راوحت التأخيرات بين 30 و90 دقيقة، حسب ما ذكرت متحدثة باسم مطار العاصمة البلجيكية، إلا أنها رأت أن هذا الوضع قابل للتعامل معه «بفضل هذه الإلغاءات واستعدادات الشركاء».

وأفاد مطار هيثرو في لندن، أمس، بأن «الأغلبية العظمى من الرحلات» بقيت قائمة، بفضل التعاون مع الشركات، والأمر سيان في دبلن، حيث بدأ المطار العمل بشكل طبيعي، أمس.

بدوره، أكد مطار برلين أن عملياته تسير «بسلاسة ومن دون أي مشكلات»، مشدداً على أن «كل شركاء المطار، وشركات الطيران، وشركات الخدمات الأرضية، باتوا الآن متكيفين مع الوضع»، ومع ذلك، طلبت المطارات من المسافرين التواصل مع شركاتهم، والحضور مبكراً قبل الموعد المحدد للرحلات.

وتسبب في الاضطرابات هجوم سيبراني على برمجيات، من تصميم شركة «كولينز أيروسبايس»، لتسجيل الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة لإنجاز معاملتهم.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: «أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا (ميوز - MUSE) في مطارات عدة»، مضيفة أنّ التأثير «يقتصر على التسجيل الإلكتروني للمسافرين، وتسليم الأمتعة»، ولم تكشف تفاصيل بشأن مصدر الهجوم.