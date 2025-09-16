مجدَداً.. الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا، اليوم، مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3680.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3718.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.71 دولار للأوقية فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1399.40 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1188.59‭ ‬دولار.