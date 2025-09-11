صراع المليارات.. ماسك يستعيد عرش "أغنى أغنياء العالم" بفارق مليار دولار

استعاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، لقب "أغنى شخص في العالم" بثروة تُقدّر بـ384.2 مليار دولار، متفوقًا بفارق مليار دولار فقط على رجل الأعمال لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من تصدر إليسون مؤقتًا قائمة أثرى أثرياء العالم، مستفيدًا من قفزة غير مسبوقة في قيمة أسهم "أوراكل" التي ارتفعت بنسبة 43% خلال تداولات الأربعاء، قبل أن تُغلق عند مكاسب بلغت 36%، وفقًا لوكالة "بلومبرغ".

وهذا الارتفاع المفاجئ رفع ثروة إليسون بمقدار 89 مليار دولار دفعة واحدة لتصل إلى 383.2 مليار دولار.

لكن صدارة إليسون لم تدم طويلًا، حيث عاد ماسك لتجاوز منافسه عند إغلاق الأسواق، مستعيدًا موقعه على رأس القائمة العالمية للأثرياء.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهد ماسك صعودًا وهبوطًا في ترتيبه ضمن أثرياء العالم، إذ خسر اللقب مرتين؛ الأولى في عام 2021 لصالح برنارد أرنو، رئيس مجموعة "LVMH"، والثانية في عام 2024 لصالح جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، إلا أنه تمكن في كل مرة من استعادة موقعه، رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات السوقية.

وفيما يلي، قائمة أغنى 5 أشخاص في العالم للعام 2025:

إيلون ماسك – 384.2 مليار دولار

لاري إليسون – 383.2 مليار دولار

مارك زوكربيرغ – 259 مليار دولار

جيف بيزوس – 243 مليار دولار

لاري بيدج – 199 مليار دولار