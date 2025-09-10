الذهب عند قمة جديدة.. كم بلغ سعر الأونصة؟

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، متماسكة فوق مستوى 3600 دولار للأوقية مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر، في حين يترقب المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولارا أمس الثلاثاء.

لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر انخفضت 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولارا.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "المعنويات تدفع الأسعار للصعود.

وهناك عدد من العوامل الرئيسية التي تحرك أسعار الذهب في الوقت الحالي. العامل الرئيسي هو توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية".

وتصدر بيانات التضخم في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش كما تصدر قراءة تضخم أسعار المستهلكين غدا الخميس، ويجري متابعتها عن كثب للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار سعر الفائدة.

وقالت الحكومة الأميركية أمس الثلاثاء إن الاقتصاد أتاح على الأرجح وظائف أقل مما كان متوقعا سابقا في الأشهر الاثني عشر حتى مارس، مما يشير إلى أن نمو الوظائف تعثر بالفعل قبل فرض الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات.

كما أشارت بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة الأسبوع الماضي إلى ضعف ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة، كما أنها عززت من احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1380.74 دولارا ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1148.57 دولارا.