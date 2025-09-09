تغطية مباشرة.. حفل إطلاق آيفون 17 ومجموعة جديدة من إصدارات شركة أبل

يشهد اليوم، الحدث السنوي الذي ينتظره الجميع، مع استعدادات غير مسبوقة من شركة أبل للكشف عن مجموعة من إصداراتها الجديدة، والتي تشمل الجيل الجديد من الساعات وهواتفها المشهورة، ليكون الأبرز هو هاتف iPhone 17.

تفاصيل مؤتمر أبل اليوم

يأتي هذا الحدث تحت عنوان “Awe Dropping”، ويعكس الاستراتيجية الكبرى للشركة لمواجهة المنافسة القوية في سوق الأجهزة الذكية، حيث يتضمن المؤتمر هذا العام إطلاق “iPhone 17” ومجموعة من الساعات بتصميم جذاب، مثل “Apple Watch Ultra 3″، التي من المتوقع أن تأتي بشاشة أكبر تقريبًا مع تقليل الحواف وزيادة في سطوع الشاشة.

مواصفات iPhone 17

من بين منتجات أبل لهذا العام، نجد ساعة “Apple Watch Series 11” التي ستأتي بمزايا جديدة، مثل دعم كشف ارتفاع ضغط الدم، وتحسينات في الأداء والتتبع الصحي، في إطار تحديث تدريجي لسلسلة الساعات الأكثر شعبية، بالإضافة إلى أن النسخة الاقتصادية “Apple Watch SE 3” ستتضمن مواصفات تنافس تلك الطرازات الأعلى، بالمقارنة مع الإصدارات السابقة. كما أن “iPhone 17” يأتي بشاشة أكبر، حجمه يصل إلى 6.3 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وهو ما كان مقتصرًا سابقًا على الطرازات من نوع “Pro”، في حين أن نحافة الجهاز تعني التخلي عن بعض المواصفات، حيث يحتوي على كاميرا خلفية بدقة تصل إلى 48 ميجابكسل.