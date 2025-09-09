الذهب يسجل ذروة جديدة مدعوما برهانات خفض الفائدة

قفزت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم الثلاثاء لتبقى أعلى بفارق كبير من عتبة 3600 دولار التي تجاوزتها في الجلسة السابقة، وذلك مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس وسط ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات في ظل تزايد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3653.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3659.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3692.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 39% تقريبا منذ بداية العام، بعد قفزة 27% في 2024، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة البنوك المركزية مشترياتها من المعدن الأصفر والميل للتيسير النقدي وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع تقريباً مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال هان تان كبير محللي السوق في نيمو دوت ماني "تلقت الأسعار دعما من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة. كما ساعد تراجع الدولار على تمهيد الطريق للوصول إلى 3600 دولار... وتُضاف مشتريات البنوك المركزية إلى المزيج القوي من العوامل الداعمة".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 88% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر و12% لخفض كبير 50 نقطة أساس.

ويضغط انخفاض أسعار الفائدة على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي تصدر غدا الأربعاء وأسعار المستهلكين يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل على مسار سياسة البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.21 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1396.30 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1138.16 دولار.