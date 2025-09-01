الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر اليوم، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أبريل .

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولاراً.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "ساعدت التعليقات الحذرة من رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي المتداولين على تجاوز بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت مرتفعة يوم الجمعة وأبقت الباب مفتوحا أمام خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر".

وأضاف سيمبسون أن محكمة الاستئناف الأميركية اعتبرت أيضا أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير قانونية، مما زاد من الضغط على الدولار وأدى إلى ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي وكلاهما يتماشى مع التوقعات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، كررت دالي دعمها لخفض سعر الفائدة، بالنظر إلى المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل.

وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير أمس الأحد إن إدارة ترامب تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين رغم حكم من محكمة استئناف أميركية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية باثنين في المئة إلى 40.44 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: "تساهم العطلة الرسمية الأميركية في تقليل السيولة، مما يؤدي أيضا إلى تفاقم بعض التحركات في الذهب والفضة".

وأوضح "تصعد الفضة استجابة لتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية".

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1375.41 دولاراً وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1121.09 دولاراً.