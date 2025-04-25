الخطوط الجوية السورية تضيف رحلات جديدة بين دمشق ودبي بدءاً من 2 مايو

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إضافة رحلات جديدة على خط دمشق – دبي، اعتباراً من 2 مايو 2025، لترتفع بذلك عدد الرحلات الأسبوعية إلى ست رحلات.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أن الرحلات الإضافية ستكون يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، إلى جانب الرحلات المجدولة سابقاً، ما يعزز خيارات السفر للركاب بين سوريا والإمارات.

وأشارت الخطوط الجوية السورية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على السفر، وتسهيل حركة المسافرين بين دمشق ودبي، عبر تقديم مزيد من المرونة في المواعيد وخيارات الحجز.

ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة تفاصيل الرحلات والحجوزات عبر موقعها الرسمي أو مكاتبها المعتمدة.