الصين تُطلق أول رحلة شحن جوي بين المدن باستخدام طائرة مسيّرة

أعلنت الصين نجاح أول رحلة شحن جوي بين المدن باستخدام طائرة مسيّرة متطورة، في خطوة تعزز دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل الجوي.

وذكرت قناة الصين المركزية، أن الطائرة التي تم تطويرها بتقنيات صينية حديثة ، أكملت رحلتها من مدينة يولين إلى شيان خلال ساعتين و47 دقيقة.

وتتميز الطائرة بقدرة حمولة تصل إلى 1.5 طن، ومدى طيران يصل إلى 1200 كيلومتر، مع أنظمة ذكية لتفادي العوائق وضمان التشغيل الآمن في مختلف الظروف الجوية، بما في ذلك الطيران الليلي.