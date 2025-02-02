مسؤول بالمركزي الأوروبي عن فرض أمريكا لرسوم جمركية: الكل خاسر

قال كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما سيضعف اليورو على الأرجح.

وأضاف كنوت، الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الهولندي، في مقابلة مع التلفزيون الهولندي أن الحروب التجارية تضر بجميع الأطراف وأن أفضل رد فعل على فرض رسوم جمركية من الناحية الاقتصادية هو عدم القيام بأي شيء.

لكن كنوت توقع أن ترد الدول المعنية من أجل اعتبارات سياسية.