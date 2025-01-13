النفط يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند الفتح، اليوم، لتواصل ارتفاعها وسط توقعات بأن تؤثر العقوبات الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.69 بالمئة إلى 81.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23.39 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولارا، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أي 1.83 بالمئة، إلى 77.97 دولارا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولارا، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين جازبروم نفت وسورجوت للنفط والغاز بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأميركية الجديدة مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميريكتين وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.

وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال إن: "الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص".