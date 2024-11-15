الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من قوة الدولار وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2569.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0308 بتوقيت جرينتش بعد هبوط استمر لخمس جلسات. وانخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولارا عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2574.50 دولار.

ويواصل الدولار مسيرته الصعودية هذا الأسبوع منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال فؤاد رزاق زاده محلل السوق لدى فوركس دوت كوم إن ضعف الذهب يعكس توقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدا في عام 2025 تحت قيادة ترامب.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أكتوبر، وهو ما يدعم توقعات توقف التضخم عن التراجع.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وتعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.52 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 940.68 دولار. كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 946.00 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.