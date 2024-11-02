بدء تنفيذ اتفاق التعاون بين حكومة الفجيرة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية

بدأت حكومة إمارة الفجيرة ووزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ بنود اتفاق التعاون الموقع بينهما في أغسطس الماضي حيث استقبلت الموانئ المصرية مؤخرا الناقلة البترولية الأولي ضمن هذا الاتفاق.

وكان الجانبان قد وقعا علي اتفاق تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقاً لبنود الاتفاق، نقل تجربة تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء علي البحر المتوسط استثماراً للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لقطاع البترول بميناء الحمراء وتداول المنتجات البترولية من خلال تسهيلات الميناء، كما يتضمن توريد منتجات بترولية بميزة تنافسية لتغطية جانب من الاحتياجات المحلية.

وأكد محمد سعيد الظنحاني أن العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الإمارات ومصر قد توجت مؤخرا بإستقبال أول ناقلة بترولية مرسلة من ميناء الفجيرة، وذلك ضمن اتفاق التعاون الموقع بين إمارة الفجيرة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وشدد الظنحاني على اهمية التعاون بين البلدين والبناء على ما تحقق من نجاحات فى مجالات تخزين وتداول البترول ومنتجاته وتموين السفن فى البلدين، خاصة وأن الامارات تمتلك ثانى أكبر ميناء تخزين وتداول المنتجات البترولية على مستوى العالم ويتمتع ببنية تحتية متطورة

وفي ذات السياق، أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال استقباله المستشار أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة والمهندس هاني عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز بحضور المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول ، واستثمار مقومات البنية التحتية المتميزة بالموانيء والتسهيلات القائمة وتطويرها ، معربا عن اعتزازه ببدء باكورة التعاون بين الجانبين تمهيدا لاستكمال بنود اتفاق التعاون لتحويل منطقة ميناء الحمراء بالبحر المتوسط الي منطقة لوجيستية لتداول المنتجات البترولية بما يفتح آفاق عمل جديدة بين مصر والإمارات في مجال البترول.