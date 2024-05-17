مؤشرات الاقتصاد الصيني تُظهر استمرار التعافي في أبريل

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين استمرار تعافي الاقتصاد الصيني خلال شهر أبريل.

وأفاد تقرير صادر عن مجموعة الصين للإعلام أن الإنتاج الصناعي سجل نمواً بنسبة 6.7% على أساس سنوي في أبريل، مدفوعاً بأداء قوي في قطاعي المعدات والتكنولوجيا المتطورة، كما واصل قطاع الخدمات تعافيه، حيث ارتفع مؤشر إنتاج الخدمات بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 35.699 مليار يوان في أبريل، بزيادة 2.3% على أساس سنوي، مع نمو جيد للإنفاق في قطاع الخدمات، كما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2% في الأشهر الأربعة الأولى، مدعوماً بنمو قوي في الصناعات عالية التقنية.

وشهدت التجارة الخارجية نمواً سريعاً في أبريل، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1% والواردات بنسبة 12.2%، مع استمرار تحسن الهيكل التجاري، فيما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.0%.

وأشارت الهيئة إلى استمرار نمو الاقتصاد الصيني وسط عوامل إيجابية متزايدة، على الرغم من بعض التحديات المستمرة.

وتسعى الصين إلى مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية بشكل فعال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.