"نيسان" تعتزم الاستحواذ على أسهم ممتازة بقيمة 6 مليارات ين في "كاساي كوجيو"

أعلنت شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات عزمها الاستحواذ على أسهم ممتازة في شركة "كاساي كوجيو"، بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات ين.



ويتعين موافقة الجمعية العامة للمساهمين في "كاساي كوجيو" على الصفقة، بالإضافة إلى الموافقات التنظيمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم.



وأعلن بنك "ريزونا" الياباني، الذي قدم قرضا بقيمة 6ر17 مليار ين لشركة قطع غيار السيارات اليابانية، إنه سيجري مبادلة الديون بالأسهم بقيمة 6 مليارات ين لتقديم الدعم باعتباره المقرض الرئيسي لها.