"رينو" تعتزم بيع 5ر2% من حصتها في "نيسان"

من المقرر أن تقوم شركة "رينو" ببيع شريحة ثانية من حصتها في شركة "نيسان"، والتي تبلغ نحو 100 مليون سهم، بما يعادل نحو 5ر2% من حصتها، بحسب ما ورد في بيان.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء، بأن "رينو" تتوقع تحقيق عائدات بقيمة 362 مليون يورو، للمساعدة في تحسين وضعها النقدي.



ويشار إلى أن البيع سيؤدي إلى خسارة فى رأس المال قدرها 450 مليون يورو، مما سيؤثر على الدخل الصافي وليس الدخل التشغيلي.



وتأتي الصفقة للمساعدة في تقليل المديونية، كما تهدف للعودة إلى درجة التصنيف الاستثماري.



وسوف تعيد "نيسان" شراء أسهمها مقابل 5ر59 مليار ين تقريبا، وتعتزم إلغاء الأسهم كجزء من برنامج لإعادة الشراء.



جدير بالذكر أن نيسان سوف تقوم بتمويل الصفقة من خلال الرصيد النقدى الصافى .

