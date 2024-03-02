403 مليون دولار التكاليف الاستثمارية لمشاريع الهيئة العربية للاستثمار في عُمان

تتميز سلطنة عُمان بتوفر فرص واعدة للاستثمار الزرعي حيث تشمل فرص الاستثمار على مجموعة من القطاعات بما في ذلك زراعة الخضروات والفواكه وتربية الماشية والدواجن وغيرها، وتتميز المشاريع الزراعية في السلطنة بالابتكار والتكنلوجيا المتقدمة حيث تستخدم أحدث التقنيات في الري والزراعة المحمية لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والجودة.

سلطنة عُمان احدى الدول المساهمة في الهيئة العربية للاستثمار ، حيث يبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع القائمة وتحت التأسيس والتنفيذ والتي تساهم فيها الهيئة في سلطنة عُمان نحو 403 مليون دولار أمريكي.

وتولي الهيئة العربية اهتماما خاصا بزيادة الاستثمارات في سلطنة عمان مما يسهم في توفير فرص عمل دائمة وموسمية، فضلا عن التعاقدات التي تتيحها للمواطنين حيث بلغ عدد فرص العمل التي توفرها الشركات القائمة وقيد التأسيس والتي تساهم فيها الهيئة في السلطنة حوالي 8,363 فرصة عمل.

وتساهم الهيئة العربية في عدد من الشركات بالسلطنة منها شركة البشائر للحوم التي تنتج ما يقارب 37.8 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا وفقا لمعايير الجودة الدولية للأسواق العمانية والخليجية، حيث تبلغ الطاقات التصميمية للشركة حظائر لإيواء الابقار بنحو 45 ألف راس (6 دورات في السنة) وحظائر إيواء الأغنام والماعز بنحو 150 ألف رأس (9 دورات في السنة) والمجزر 60 رأس من الابقار/ الساعة و250 رأس من الأغنام والماعز/ الساعة

وتقدم شركة أصول للدواجن إسهامًا مهمًا أيضًا في إنتاج البيض، حيث تستهدف إنتاج ما يصل إلى 150 مليون بيضة مخصبة سنويًا. وتبلغ الطاقات التصميمية للشركة عدد 6 مزارع تربية امات بكل مزرعة 12 حظيرة بإجمالي 72 حظيرة وعدد 12 مزرعة لإنتاج البيض المخصب بكل مزرعة 12 حظيرة بإجمالي 144 حظيرة ومصنع أعلاف بطاقة 20 طن/ الساعة ومسلخ الي بطاقة 7.2 ألف طائر/ يوم،

فيما تهدف شركة المروج للألبان إلى إقامة نقاط تجميع البان الابقار والإبل في محافظة ظفار ومحافظات السلطنة المختلفة وإقامة مراكز لتبريد الحليب بالإضافة الى تأسيس الوكالات والتمثيل التجاري، وتبلغ الطاقة التصميمة للشركة تجميع حليب أبقار بطاقة 53 ألف لتر/ يوم وإنتاج حليب إبل بطاقة 12 ألف لتر / يوم بالإضافة الى طاقة إنتاج المصنع 120 ألف لتر / يوم منها 90 ألف لتر حليب مبستر بالإضافة الى 30 ألف لتر حليب معقم أو عصائر. بالإضافة إلى ذلك، مشروع الشركة الوطنية للقاحات البيطرية والتي سيلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الدول العربية من اللقاحات الحيوانية، مما يعزز سلامة الثروة الحيوانية والدواجن.

جدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي تعكف على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة والتي تتمثل في المساهمة في رأس المال أو تقديم قروض لتنفيذ المشروع بالشركة الوطنية للقاحات البيطرية، وإمكانية تنويع منتجات الشركة العمانية الاوربية للصناعات الغذائية وعدم الاعتماد على أغذية الأطفال لزيادة تنافسيتها مع إمكانية استهداف التصنيع للغير وذلك بالاستفادة من العلامة التجارية الخاصة بالشركة وشراء أسهم الهيئة في الشركة.