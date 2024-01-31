مصر تضع حداً أقصى 150 ألف جنيه للسحب اليومي من البنوك

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة وعاجلة إلى جميع البنوك العاملة في مصر بتحديد مبلغ 150 ألف جنيه حداً أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، سواء كان ذلك للأفراد أو الشركات وبدون استثناء لأي عميل.

كما يشمل هذا القرار عمليات السحب النقدي والشيكات، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

كما أشار قرار البنك المركزي إلى أنه في حالة رغبة أي عميل، سواء أفراد أو شركات وبدون أي استثناءات لأي عميل، في سحب أي مبالغ بأكثر من 150 ألف جنيه يجب أن يعرض الأمر أولاً على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ، علماً بأنه سيتم إرسال هذه الطلبات مرتين يومياً في الساعة 12 ظهراً وعند الساعة 3 عصراً.

كما تم إلغاء جميع الاستثناءات السابقة التي كانت مُمنوحة لجهات محددة، وفي حالة رغبة العميل في سحب المبلغ عبر الشيك نقداً أو رفض الشيك، سيتم رفضه بسبب عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا القرار قبل ساعات قليلة من صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري غداً الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي المركزي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 19.25%.