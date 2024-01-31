إضراب 25 ألف موظف في مطارات ألمانيا يهدد حركة السفر

من المقرر أن يغادر موظفو الأمن في المطارات الألمانية الكبرى أعمالهم، الخميس، بعد تعثر المفاوضات. ومن المتوقع أن يشارك حوالي 25 ألف فرد في الإضراب الذي سيستمر طوال اليوم. وأعلنت نقابة العمال Verdi، أن موظفي أمن المطارات في المطارات الألمانية الكبرى سيبدأون إضراباً عن العمل أول فبراير.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية، ومقرها ولاية هيسن الفيدرالية، قرب مطار فرانكفورت، أنه تم استدعاء ما يقرب من 25 ألف موظف في قطاع أمن الطيران إلى التوقف عن العمل منذ الصباح الباكر. وقالت نقابة المال إن الموظفين سيخرجون من مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، بالإضافة إلى برلين وتسعة مطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

ويتولى موظفو أمن المطار مسؤولية فحص الأمتعة والموظفين والركاب، مما يعني أن المطارات لا يمكن أن تعمل من دونهم. ومن المعروف أن النقابة تطالب بزيادة أجور أعضائها. وحدثت إضرابات صناعية مماثلة في مارس، من العام الماضي، مما أدى إلى إغلاق المطارات في جميع أنحاء ألمانيا وتعطيل الحركة الجوية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الفيدرالي لشركات الأمن الجوي (BDLS) إنهم لم يتلقوا بعد إخطاراً رسمياً بالإضراب، لكنها انتقدت الخطط في ضوء إضراب النقل العام الإقليمي المخطط له.

وقالت إن ذلك يخلق انطباعاً بأن Verdi يريد منافسة GDL، في إشارة إلى نقابة عمال السكك الحديدية التي دعت إلى إضراب لمدة ستة أيام الأسبوع الماضي.