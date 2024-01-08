الذهب يخسر 10 دولارات ويهبط لأدنى مستوياته في 3 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 10 دولارات لتهبط صوب أدنى مستوياتها منذ نحو 3 أسابيع.



وبحلول الساعة 09:26 صباحاً بتوقيت الإمارات، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.5% أو ما يعادل 10.23 دولار ليصل إلى 2035.39 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.



وتراجعت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.38% أو ما يعادل 7.95 دولار لتصل إلى 2041.85 دولار للأونصة.