(HMS) و"منشآت" تبرمان شراكة لدعم وتعزيز قدرات منظومة التجارة الإلكترونية

أعلنت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، عن شراكتها المبرمة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" منذ مارس 2023، والتي تهدف إلى تحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في تحسين الحلول الرقمية وآليات الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ومن أجل تعزيز الشراكة ومنحها زخماً أكبر، تتعاون خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) مع "منشآت" لدمج خدماتها على متجرAppGallery HUAWEI. وسيوفر هذا التكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى موارد وخدمات "منشآت" وتحقيق أقصى استفادة منها، مما يخلق بيئة موحدة ومتكاملة تدعم رحلة نمو وازدهار تلك المنشآت. وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية دليلاً على التزام خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسخير الإمكانات الكاملة للحلول الرقمية وتوسيع نطاق انتشارها وانفتاحها على مشهد التجارة الإلكترونية.

وفي إطار هذا التعاون، تشارك خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بنشاط في "جولة التجارة الإلكترونية"، وهي سلسلة من الأحداث التي تنظمها "منشآت" لرفع الوعي بشأن أهمية تبني التجارة الإلكترونية وتفعيل المشاركة في أوساط رواد الأعمال. هذا ومن المقرر أن تقام جولة التجارة الإلكترونية في عدة مدن في المملكة العربية السعودية وستتضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والاستشارية بإشراف الخبراء المختصين، والتي تهدف إلى تزويد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النمو والازدهار في مشهد التجارة الإلكترونية.

تشمل أهداف جولة التجارة الإلكترونية ما يلي:

التواصل المباشر: يتمثل الغرض من هذه المبادرة في إتاحة التواصل المباشر بين الخبراء ورواد الأعمال الناشئين والأفراد في مختلف مدن المملكة. وستساهم هذه الفعاليّة في تسهيل التواصل وتبادل المعرفة، ودعم قدرات مجتمع التجارة الإلكترونية الديناميكي.

ورش العمل التثقيفية: تهدف جولة التجارة الإلكترونية، من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل المتخصصة والندوات النقاشية، إلى رفع الوعي ونشر المعرفة حول تداخلات التجارة الإلكترونية. كما سيتمكن المشاركون من اكتساب تصورات وافية حول الاستراتيجيات والاتجاهات المستجدة والإطلاع على أفضل الممارسات الرئيسية في مجال التجارة الرقمية.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وتعمل جولة التجارة الإلكترونية على خلق بيئة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الطموحين لاستكشاف عالم التجارة الإلكترونية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح في السوق الرقمية المتنامية.

وتُبرز الشراكة بين خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) و"منشآت" التزامهما المشترك بتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتحول الرقمي. وتسعى خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، من خلال هذه الشراكة، إلى المساهمة في بلورة رؤية السعودية 2030 من خلال تزويد الشركات المحلية والأفراد بالقدرات اللازمة للنمو والازدهار في العصر الرقمي.

معبراً عن رؤيته لهذه المبادرة، قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "تعكس شراكتنا مع "منشآت" التزام خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بقيادة الابتكار الرقمي ودعم الشركات المحلية. ومن خلال دمج موارد "منشآت" في متجر AppGallery HUAWEI، سيكون بمقدورنا دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الازدهار في مجال التجارة الإلكترونية، وبالتالي، لعب دور حيوي في بلورة رؤية السعودية 2030."

وقال مدير عام التجزئة في "منشآت" محمود مازي، "إن تعاوننا مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) سيساهم بالتأكيد في تطوير وتعزيز مشهد التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال دمج خدماتنا على متجر AppGallery من هواوي، وقيامنا بإطلاق مبادرات على غرار جولة التجارة الإلكترونية، نتمكّن من تزويد رواد الأعمال بالموارد اللازمة للنجاح في ظل العصر الرقمي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030."