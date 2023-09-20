ماسك يلمح إلى احتمال فرض رسوم مقابل استخدام "إكس"

قال إيلون ماسك أن جميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروف بتويتر سابقا، قد يضطرون إلى دفع رسوم مقابل الدخول للموقع.

وفي محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد ماسك أن تشغيل نظام للدفع هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الحسابات الآلية "البوتات" التي تستخدم المنصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركات تيسلا وسبايساكس وإكس: "نستعد إلى الانتقال إلى نظام يتطلب دفع مبلغ شهري مقابل استخدام النظام".

وأثار هذا الطرح سخط مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين بات عددهم "550 مليوناً شهرياً"، وفقاً لماسك. واعتباراً من مايو 2022، أفادت "تويتر" بأن عدد مستخدميها النشطين يومياً يبلغ نحو 230 مليوناً.

وأشار مالك موقع إكس للتواصل الاجتماعي في مناسبات سابقة إلى أن الحل الذي يراه مناسبا للتخلص من الحسابات الآلية والحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي هو فرض رسوم مقابل التحقق.

ومنذ استحواذه على تويتر العام الماضي، سعى إيلون ماسك إلى تحفيز المستخدمين على الدفع مقابل خدمة محسنة، والتي تسمى الآن "إكس بريميوم".

وقال الكاتب في موقع "بيزنس إنسايدر" إد زيترون، وهو أيضاً رئيس شركة علاقات إعلامية، إن من شأن هذه الخطوة، "إذا أقدم عليها (ماسك) فعلاً، أن تقتل الموقع". وأضاف "بغضّ النظر عن التكلفة. معظم الناس لن يدفعوا... سيقتل ذلك الموقع وعائدات الإعلانات بضربة واحدة. إنه أمر لا يُصدَّق".