تغريم مايكروسوفت 20 مليون دولار بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

أعلنت السلطات الأمريكية أمس، موافقة شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت على دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار لتسوية الاتهامات الموجهة إليها بجمع المعلومات الشخصية عن لأطفال دون موافقة آبائهم.

واتهمت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية شركة مايكروسوفت بجمع معلومات شخصية من الأطفال الذين يستخدمون جهاز ألعاب الكمبيوتر إكس بوكس دون إبلاغ آبائهم أو الحصول على موافقتهم، مع الاحتفاظ بهذه المعلومات بطريقة غير قانونية.

وقالت الهيئة إن تصرفات مايكروسوفت انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

وإلى جانب الغرامة ستلتزم مايكروسوفت بتعزيز إجراءات حماية خصوصية المستخدمين الصغار لجهاز الألعاب إكس بوكس. وقالت هيئة التجارة الاتحادية إنها ستوسع نطاق الحماية التي يوفرها قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، لتشمل شركات تطوير الألعاب الأخرى التي تتبادل بيانات الأطفال مع مايكروسوفت.

وقال صامويل ليفين مدير مكتب حماية المستهلك في هيئة التجارة الاتحادية "أمرنا المقترح يجعل من السهل على الآباء حماية خصوصية أطفالهم على إكس بوكس، ويحد من كمية المعلومات التي يمكن لمايكرسوفت جمعها عن الأطفال والاحتفاظ بها".

ويحتاج الاتفاق بين مايكرسوفت والهيئة إلى تصديق إحدى المحاكم الاتحادية حتى يدخل حيز التطبيق.