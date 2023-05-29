«شات جي بي تي» يتسبب بمعاقبة محامٍ

يواجه محامٍ أمريكي عقوبة الإيقاف عن العمل، بعد أن استعان ببرنامج الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي في إحدى القضايا التي يترافع فيها.

ويعمل ستيفن شوارتز محامياً منذ 30 عاماً، لكنه قد يجد نفسه بلا عمل، بعد أن زوده شات جي بي تي بقضايا وهمية ليستشهد بها أمام المحكمة.

وكان شوارتز، حسب موقع 24 الإلكتروني، يمثل عميلاً يدعى روبرتو ماتا، كان يقاضي شركة طيران أفيانكا، التي تتخذ من كولومبيا مقراً لها، بعد أن أصيبت ركبته جرّاء عربة تقديم طعام صدمته أثناء رحلة طيران.

وحاولت شركة الطيران إقناع القاضي برفض القضية، وقدّم محامو ماتا - بما في ذلك شوارتز - موجزاً يحتوي على قضايا مماثلة، تم الاستماع إليها في المحكمة، في محاولة لإثبات أنه لا ينبغي رفض القضية.

ورفع شوارتز القضية لأول مرة إلى محكمة الولاية. وسعياً لتحسين ملفه، لجأ شوارتز إلى شات جي بي تي لمساعدته في العثور على قضايا مماثلة تم رفعها إلى المحكمة، وأنتج شات جي بي تي قائمة بهذه القضايا، لكنها لم تكن حقيقية. وفي إفادة خطية قدمها للمحكمة، قام شوارتز بتضمين لقطة شاشة لتفاعله مع شات جي بي تي، وقال إنه كان «غير مدرك لاحتمال أن يكون محتواه خاطئاً».