تقرير: الصين قد تتجنب أزمة في إمدادات الغاز

أظهر تقرير أعده باحثون في شركتي «سينوبك» الصينية للبترول والكيماويات و«بي.إس.سي» لاستشارات الطاقة، أن الصين قد تتجنب أزمة في إمدادات الغاز خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم الوفاء بزيادة الطلب على الوقود من خلال الفحم المنخفض الكلفة، كما أن توقعات التصدير الضعيفة تبطئ الطلب من الصناعة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن التقرير، أن الطلب المقدر للعام بأكمله الذي يبلغ 371.3 مليار متر مكعب أقل من الإمداد المتاح البالغ حجمه 387.5 مليار متر مكعب.

وبحسب التقرير، قد يظل الطلب الصناعي والكهربائي في اتجاه تنازلي في حال ظلت أسعار الغاز مرتفعة وسط وفرة إمدادات الفحم.

ويمكن أن تتسبب إضافة 5.6 مليارات متر مكعب من إمدادات الغاز من روسيا ومشتريات الغاز الطبيعي المسال الأخرى عبر عقود طويلة المدى، في زيادة الواردات بواقع 15% على أساس سنوي من عام سابق.