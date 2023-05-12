إيلون ماسك يعين رئيسة تنفيذية جديدة لـ"تويتر"

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الخميس، إنه عين رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.

قفزت أسهم تسلا 2.4 بالمئة على خلفية هذه الأخبار.