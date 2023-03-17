«كريدي سويس» يعتزم اقتراض 53.7 مليار دولار

أعلن مصرف «كريدي سويس»، أمس، أنه سيقترض نحو 53.7 مليار دولار من البنك المركزي السويسري، لتعزيز مجموعته بعد انخفاض أسعار أسهمها.

وجاء هذا الكشف بعد ساعات فقط من إعلان البنك الوطني السويسري أن مستويات رأس المال والسيولة لدى «كريدي سويس» كافية، مع تعهده بتوفير السيولة إذا لزم الأمر.

وذكر «كريدي سويس»، في بيان، أن «قرض البنك المركزي الذي يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (53.7 مليار دولار) سيدعم الأعمال الأساسية والعملاء»، مضيفاً أن المصرف سيقدم أيضاً عروض إعادة شراء ديون بنحو ثلاثة مليارات دولار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، أولريش كورنر، في بيان، إن «هذه التدابير تُظهر إجراءات حاسمة لتعزيز (كريدي سويس)، بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي».

وتراجع سهم «كريدي سويس»، الذي تعرّض سابقاً لسلسلة من الفضائح، أكثر من 30% أول من أمس، وذلك بعدما رفض البنك الأهلي السعودي المساهم الرئيس فيه تقديم المزيد من المساعدات المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.