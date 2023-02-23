تركيا تخفض سعر الفائدة حتى وهي تواجه خسائر الزلزال

استأنف البنك المركزي التركي الخميس سياسته المتمثلة في خفض سعر الفائدة الرئيسي حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع ارتفاع معدلات التضخم وعواقب الزلزال المدمر.

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها خفضت سعر الفائدة المعياري بمقدار 0.5 نقطة مئوية، نزولاً إلى 8.5٪. خفض البنك المركزي لجمهورية تركيا سعر الفائدة القياسي بمقدار 5 نقاط مئوية - نزولاً إلى 9٪ - بين أغسطس ونوفمبر لكنه ترك أسعار الفائدة بدون تغيير منذ ذلك الحين.

جاءت التخفيضات على الرغم من التضخم المرتفع في البلاد، والذي يبلغ حاليًا 57.68 ٪ وتسبب في أزمة تكلفة المعيشة.

رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في بلدانهم.

أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا في 6 فبراير، إلى مقتل أكثر من 43500 شخص في تركيا وتدمير 164 ألف مبنى. وقد وصفت بأنها أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

قال البنك المركزي إن الزلزال لن يؤثر على اقتصاد تركيا على المدى المتوسط.

قال البنك في بيان ”يجري تقييم تأثير الزلزال على الإنتاج والاستهلاك والتوظيف والتوقعات على نطاق واسع ... بينما من المتوقع أن يؤثر الزلزال على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فمن المتوقع ألا يكون له تأثير دائم على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط”.

تتماشى تخفيضات أسعار الفائدة مع وجهات النظر الاقتصادية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تسبب تضخمًا مرتفعًا، على الرغم من أن التفكير الاقتصادي التقليدي يقول إن رفع أسعار الفائدة يساعد في ترويض التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد أردوغان زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، في إشارة إلى نيته في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.