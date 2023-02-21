"هيتاشي إنرجي" تورّد أول بنية تحتية لشحن أساطيل الحافلات الكهربائية في الإمارات

أعلنت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، عن فوزها بعقد من شركة "أدميرال جلوبال دي إم سي سي" Admiral Global DMCC ، المتخصصة في توفير حلول التنقل الكهربائي والطاقة للقطاع الصناعي، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، وذلك لتوريد أول بنية تحتية لشحن أساطيل الحافلات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيجعل نظام الشحن السريع من "الشبكة إلى القابس" القابل للتوسعة من الممكن إعادة شحن أساطيل الحافلات التجارية ضمن فئة منتصف المسافة في نفس الوقت وفي موقع واحد. حيث سيتم استخدام البنية التحتية للشحن، التي من المقرر أن تدخل حيز التشغيل بنهاية عام 2023، من قبل العديد من مشغلي الأساطيل الذين يؤجرون مركبات كهربائية من مجموعة محمد حارب العتيبة، إحدى الكيانات الرائدة في قطاع النقل وحلول التنقل. وقبل ذلك، لم تتواجد في الإمارات سوى محطات شحن مستقلة يمكنها شحن مركبة واحدة أو اثنتين في وقت واحد.

وبهذه المناسبة، قال نيكلاس بيرسون، العضو المنتدب لأعمال دمج الشبكات لدى شركة "هيتاشي إنرجي": "يسعدنا مساعدة دولة الإمارات على اتخاذ خطوة أخرى في رحلتها نحو تحقيق مستقبل مستدام للنقل من خلال توفير أول بنية تحتية على مستوى المنطقة لشحن أساطيل المركبات التجارية الكهربائية". وأضاف: "إن البنية التحتية لنظام "جريد إيموشن فليت" المبتكر من شأنها أن تمكّن مشغلي الأساطيل من التحول من المركبات العاملة بالديزل إلى المركبات الكهربائية منخفضة الانبعاثات ذات المدى الطويل".

ويقدم نظام "جريد إيموشن فليت" مجموعة فريدة من الفوائد لمشغلي أساطيل الشاحنات أو الحافلات. حيث يتميز هذا الحل بكونه متوافقاً مع مواصفة الشبكة ولا يشغل حيزاً كبيراً لأنه مدمج من الشبكة إلى القابس، كما يوفر شحناً سريعاً لتحقيق الاستفادة القصوى من كل مركبة. ويمكن تركيبه في المراكز اللوجستية الحالية أو الجديدة، إلى جانب إمكانية توسعته بمرونة تماشياً مع زيادة حجم الأسطول وتوجهه صوب الطاقة الخضراء. ويقدم "جريد إيموشن فليت" بنية تحتية سلسة للشحن تشتمل على وصلة قوية ومدمجة بالشبكة، إلى جانب نقاط للشحن، مما يجعل منه حلاً مناسباً للشاحنات المخصصة للمهام الثقيلة التي تتطلب شحناً عالي الطاقة.

وبدوره، قال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي": "تشكل علاقتنا طويلة الأمد مع أدميرال جلوبال خير دليل على التزامنا بالعمل عن كثب مع عملائنا لتلبية متطلباتهم الفريدة وتوفير حلول مبتكرة لدفع الجهود الرامية للوصول إلى مستقبل مستدام ومحايد للكربون"، وأضاف: "بينما نتطلع بتفاؤل لانعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي، نحافظ على التزامنا نحو دعم المجتمع الدولي في مساعيه لمكافحة التغير المناخي وتحقيق مستقبل صفري الانبعاثات الكربونية، انطلاقاً من حرصنا الدائم على التأثير بشكل إيجابي في حياة الأجيال الحالية والقادمة".

ويشهد الطلب العالمي على الحافلات الكهربائية نمواً متسارعاً في مختلف أنحاء العالم، خاصة بين الشركات المتخصصة في تشغيل أساطيل كبيرة من مركبات التوصيل في المحطات الأخيرة أو في منتصف المسافة. وتعد البنية التحتية للشحن السريع والفعّال والاقتصادي للمركبات المتعددة في محطات الحافلات ونقاط التوصيل من التقنيات المُمكنة للتحول نحو مركبات كهربائية أكثر مراعاة للبيئة.



ومن جانبه، قال فينكات بي، العضو المنتدب لشركة "أدميرال جلوبال دي إم سي سي": "سيدعم نظام "جريد إيموشن فليت" من "هيتاشي إنرجي" شركاء الشركة بحلول بنية تحتية للشحن فعالة ومدمجة من الشبكة إلى القابس، والتي ستشجع على استخدام طاقة أكثر نظافة في وسائل النقل الخالية من الانبعاثات الكربونية. كما ستضفي منصة النظام قيمة على محفظة حلول المركبات الكهربائية لدى "أدميرال جلوبال"، مما يوسع نطاق الاستدامة ضمن صناعة النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الأسواق الإقليمية والعالمية".

وجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لبلوغ صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، وذلك تماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ. ويشكل النقل المستدام إحدى العناصر الأساسية لتحقيق هذا الطموح، الذي يشتمل على الاستثمار في وسائل النقل العامة الكهربائية والترويج للتبني واسع النطاق للسيارات والحافلات الكهربائية. وخلال شهر نوفمبر، ستقوم دولة الإمارات بتسليط الضوء على طموحاتها للوصول إلى عالم محايد للكربون أثناء استضافتها فعاليات الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي.