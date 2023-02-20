التضخم الفعلي في الهند أعلى 4 درجات مئوية عن المعدل الرسمي

قالت وحدة التصنيفات والأبحاث الهندية، الوحدة المحلية التابعة لوكالة فيتش العالمية، إن التضخم الحقيقي الذي يشعر به الفقراء في الهند يزيد على المعدل الرسمي في العام المالي الحالي، بواقع 40 نقطة أساس، ما يتسبب في تآكل القدرة الشرائية لقطاع عريض من السكان، في تلك الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال المحلل بالوحدة باراس جاسراي في تقرير الاثنين إن "التضخم الفعلي الذي تعرض له 50% من السكان بلغ 7.2% في الفترة بين أبريل وديسمبر".

ولا يزال التضخم الأساسي في الهند أعلى من الحد الأقصى المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 6% طوال معظم فترات العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية، التي تشكل حوالي نصف سلة التضخم.

وتخطت مجددًا ارتفاعات الأسعار نطاق تفويض بنك الاحتياطي الهندي المركزي، والبالغ 2 إلى 6%، في يناير، بعد اعتدال حدتها لمدة ثلاثة أشهر.

وقامت الحكومة، للحد من ضغوط الأسعار، بتقييد صادرات حبوب رئيسية مثل القمح والأرز، بينما رفع بنك الاحتياطي الهندي تكاليف الإقراض بمقدار 250 نقطة أساس منذ، مايو من العام الماضي.

ويدرس البنك المركزي رفع أسعار الفائدة أكثر خلال مراجعته للسياسة النقدية في أبريل المقبل.