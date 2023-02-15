استخدام تقنيات لـ "ناسا" لتحديد أماكن المحاصرين في زلزالي تركيا وسوريا

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الثلاثاء إنه تم نشر تكنولوجيا صممتها الوكالة في أعقاب الزلزالين المدمرين في تركيا وسوريا لمساعدة المسعفين في تحديد أماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأضافت وكالة الفضاء أنه تم إرسال تقنية تابعة لناسا إلى جماعات الإنقاذ في تركيا يمكنها اكتشاف الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وتم بناء النماذج الأولية للوحدات، في الأصل من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قبل ترخيصها لشركة "سبيس أوبس".

وتعمل الوحدات باستخدام رادار الميكروويف للكشف عن الحركات الضئيلة للجسم الناتجة عن عمليات مثل ضربات القلب أو التنفس.

وقالت ناسا إنها تعمل أيضا على مشاركة صورها الجوية وبياناتها من الفضاء لدعم عمال الإغاثة والإنعاش.

وتتواصل عملية البحث عن ناجين في أعقاب زلزالين قويين ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بفارق ساعات قبل أكثر من أسبوع بقليل على الرغم من تضاؤل الآمال.

وأودى الزلزالان بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتركا الملايين في حاجة إلى مساعدات طارئة. وسجل الزلزال الأول قوة 7.7 درجة في 6 فبراير والثاني، في وقت لاحق من نفس اليوم ، سجل 7.6 درجة.