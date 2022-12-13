هيرميس تنجز خدماتها الاستشارية للإدراج المزدوج لأسهم «أمريكانا» في الإمارات والسعودية

أعلنت اليوم، المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للإدراج المزدوج لمجموعة «أمريكانا للمطاعم العالمية» (أمريكانا)، بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) وهو الإدراج المزدوج الأول من نوعه بين السوقين. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في الصفقة.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة (أمريكانا) بطرح ما يعادل 30% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 2.62 درهم في الإمارات للسهم و2.68 ريال سعودي للسهم في السعودية، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم ما يعادل 6.01 مليار دولار.

وقد لاقت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب بأكثر من 58 مرة وإجمالي قيمة الطلبات 105 مليار دولار أمريكي، وبدأ أمس تداول أسهم الشركة تحت رمز "Americana" في السوق السعودية (تداول) و"AMR" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالدور الهام الذي لعبته المجموعة في تنفيذ هذه الصفقة التاريخية والتي تعد بمثابة إنجاز جديد بالسجل الحافل بالنجاحات الذي تنفرد به المجموعة على الساحة الإقليمية في تنفيذ مثل هذه الصفقات الفريدة من نوعها في أسواق المنطقة. وأضاف فهمي أن هذه الأسواق، وبصفة خاصة سوقي الإمارات والسعودية، قد نجحتا في جذب الطلب القوي من جانب المستثمرين على الساحة العالمية خلال العام الجاري فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه فريق المبيعات والترويج بالمجموعة المالية هيرميس وقدرته على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين إلى جانب تنفيذ العديد من كبرى صفقات أسواق رأس المال بالمنطقة.

وأكد فهمي على اعتزازه بالدور الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في تعزيز التوسعات التي تشهدها أسواق المنطقة فضلًا عن مساعدة (أمريكانا) في تسطير فصل جديد من مسيرة نموها عبر تعظيم الاستفادة من الخبرات الهائلة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في جذب أنظار المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى هذه الصفقة.

ومن جانبه أعرب سعود الطاسان الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، عن سعادته بإتمام مثل هذه الصفقة التاريخية في المملكة العربية السعودية، والمشاركة في واحدة من أبرز الصفقات الأولى من نوعها في أسواق المنطقة. وأشار إلى أن هذا الإدراج المزدوج هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية وهو ما سيفتح المجال أمام الشركات غير السعودية للإدراج في سوق (تداول)، وهي السوق المالية التي ساهمت بلا شك في فتح آفاق واعدة ومتنوعة للمستثمرين على الساحتين الإقليمية والعالمية على حد سواء خلال العام الجاري. وأشار الطاسان إلى اعتزاز الإدارة بكونها أحد أبرز المساهمين في تسطير فصل جديد من مسيرة شركة (أمريكانا)، مؤكدًا أن المجموعة المالية هيرميس سوف تواصل تقديم المزيد من الطروحات عالية القيمة التي تساهم في تعزيز المكانة الرائدة التي تنفرد بها أسواق المنطقة.