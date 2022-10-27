الإمارات ترحب بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

رحبت الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية الشقيقة وصندوق النقد الدولي والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وأكدت دولة الإمارات دعمها لجهود جمهورية مصر العربية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، ويعزز مزيدا من فرص الاستثمار والنمو والازدهار.