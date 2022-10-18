17 ألف دولار كلفة تنشئة الطفل الأميركي سنوياً

أظهرت بيانات حكومية أميركية ارتفاع كلفة تنشئة الأطفال في الولايات المتحدة، حيث إن الأسر التي تقرر الإنجاب تنفق آلاف الدولارات على أطفالها حتى بلغوهم عمر 18 عاماً.

وطورت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية نموذجاً حسابياً يمكّن من التعرف إلى كلفة تربية الأطفال التي تتضمن تكاليف الإسكان، والتعليم، والتغذية، والخدمات الصحية، والنقل، والملابس والترفيه.

ووفقاً لتحليل معهد «بروكينغز» الجديد للبيانات التابع لوزارة الزراعة الأميركية، فإن كلفة تنشئة طفل من يوم ولادته حتى بلوغه عمر 18 عاماً، تبلغ نحو 310 آلاف دولار، ما يعادل نحو 17 ألف دولار في السنة.

ونقلت «واشنطن بوست» عن المعهد، أن المبلغ الدقيق يختلف بناء على دخل أسرة الطفل والمكان الذي تعيش فيه، مشيرة إلى أن العائلات في المناطق الحضرية الشمالية الشرقية في الولايات المتحدة عادةً ما تنفق أكثر من غيرها.

وأضافت أنه من المرجح أن تشهد العائلات التي لديها ثلاثة أطفال انخفاض التكاليف مع كل طفل إضافي، في حين أن العائلات التي لديها طفل واحد فقط ستدفع أكثر قليلاً.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فإن بسبب ارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة له منذ 40 عاماً سيشعر الآباء على الأرجح بأزمات مالية أسرية.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية، يعد الإنفاق على الإسكان الأكبر حيث يمثل ما يصل إلى ثلث الإنفاق المرتبط بالأطفال، إذ إن إنجاب الأطفال يمكن أن يعني الانتقال إلى منزل أكبر يضم غرف نوم أكثر ومطابخ أكبر ومساحات معيشة أكبر.

وتنفق الأسر ذات الدخل المنخفض نحو 8.7% من دخلها السنوي على إسكان الطفل، بينما بالنسبة للعائلات ذات الدخل المتوسط، فإن الكلفة تصل إلى 4% من دخلها.

وبالنسبة للعائلات ذات الدخل المرتفع، التي تنفق حصة أقل من دخلها على الإسكان بشكل عام، فإنها تنفق على إسكان الطفل نحو 2.%. وبالنسبة للتعليم، فإنه قد يستهلك جزءاً كبيراً آخر من ميزانية الأسرة، إذ تظهر الأبحاث أنه في المتوسط يمثل نحو 16% من الإنفاق المرتبط بالأطفال.

وفي ما يتعلق بالتغذية، فإنه بغض النظر عن الدخل، فإن العائلات الأميركية تميل إلى إنفاق المزيد على الطعام مع تقدم أطفالهم في السن.

وتظهر البيانات أن العائلات تخصص ما يقرب من 18% من ميزانيات رعاية الأطفال على التغذية وشراء الطعام.

في سياق متصل، فإن تكاليف النقل، التي تتضمن مدفوعات وقود السيارات وصيانتها والتأمين عليها وأسعار تذاكر الطيران والنقل العام، تبلغ ذروتها عندما يكون الأطفال بين سن 15 و17 عاماً.

وتظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أنه يعكس أيضاً زيادة المشاركة في الأنشطة البعيدة عن موقع السكن.

كما تمثل الرعاية الصحية نحو 9% من الإنفاق المرتبط بالأطفال، لكن العائلات ذات الدخل المرتفع تميل إلى إنفاق أكثر من ذلك بكثير.

الترفيه

تبلغ كلفة الترفيه وأوجه الإنفاق غير الأساسية على الأطفال في الولايات المتحدة، مثل قصات الشعر ودروس البيانو والمعدات الرياضية وألعاب الفيديو، نحو 7% من ميزانية الأسرة سنوياً، فيما يصل الإنفاق على الملابس إلى أكثر من 6%، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.