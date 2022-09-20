الذهب يتراجع عالمياً بأكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية، في حين ارتفعت معادن أخري من بينها النحاس والفضة.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 3.88 دولار لتصل إلى 1671.94 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:54 صباحاً بتوقيت الإمارات".

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.11% تعادل 1.9 دولار لتصل إلى 1680.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.58% إلى 19.47 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم بنحو 2.17% إلى 2182.27 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 0.31% إلى 919.15 دولار.