مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة



ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، فيما تراجع أداء الأسواق الصينية.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 28195.58 نقطة.. بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% توازي 24.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1968.38 نقطة.

في سياق متصل، تراجع أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع هبوط مؤشر "إي إس آي" المركب ببورصة شنغهاي بنحو 0.42% ليصل عند 3227.17 نقطة.

بينما انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 19913.04 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة بومباي سينكس خلال التعاملات بنحو 1.54% ليصل إلى 58867.19 نقطة.