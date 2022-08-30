مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، فيما تراجع أداء الأسواق الصينية.
وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 28195.58 نقطة.. بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% توازي 24.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1968.38 نقطة.
في سياق متصل، تراجع أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع هبوط مؤشر "إي إس آي" المركب ببورصة شنغهاي بنحو 0.42% ليصل عند 3227.17 نقطة.
بينما انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 19913.04 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة بومباي سينكس خلال التعاملات بنحو 1.54% ليصل إلى 58867.19 نقطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news