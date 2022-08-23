98.72 دولارا سعر سلة خامات "أوبك"

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 98.72 دولار للبرميل أمس.

وأضافت "أوبك" - في نشرتها الصادرة اليوم - أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020.

وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.