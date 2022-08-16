36 % انخفاضا في صادرات جازبروم من الغاز خارج رابطة الدول المستقلة

أظهرت حسابات رويترز أن شركة جازبروم الروسية قالت اليوم الثلاثاء إن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو ما تعرف برابطة الدول المستقلة، بلغت 78.5 مليار متر مكعب بين الأول من يناير كانون الثاني و 15 أغسطس آب بانخفاض 36 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت جازبروم إن إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بلغ 274.8 مليار متر مكعب، بانخفاض 13 في المئة عن العام السابق.